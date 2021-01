Vanessa Incontrada e il “silenzio“ con un bacio: la sensualità – FOTO

Vanessa Incontrada e il “silenzio“ con un bacio: la sensualità. L’attrice ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Vanessa Incontrada è nata a Barcellona il 24 novembre del 1978 da padre italiano e madre spagnola. Ha cominciato la sua carriera facendo la modella in Spagna all’età di 17 anni, ed è arrivata a Milano nel lontano 1996 dove ha lavorato con successo per griffe e giornali importanti. Successivamente, nel 1998, ha debuttato in televisione con il programma musicale Super. Poco dopo è passata alla conduzione di Super Estate con Peppe Quintale. Nel 1999 è arrivata su Rai Uno come conduttrice di Millenium, affiancando Michele Mirabella nella conduzione.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Vanessa Incontrada, lo scatto che ha pubblicato fa impazzire i social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Ha condotto Non Solo Moda su Canale 5 tra il 2001 e il 2002, e sempre nello stesso anno ha ottenuto la conduzione di Sanremo Giovani. La sua carriera è proseguita a gonfie vele, ma c’è da ammettere che con Zelig Circus ha cominciato ad essere veramente amata dagli italiani. Nel 2005 la trasmissione è stata premiata come miglior programma comico dell’anno: nella stessa estate, insieme a Fabio De Luigi ha condotto il Festivalbar su Italia Uno.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Di recente è diventata amatissima per la fiction in cui ha preso parte insieme a Lino Guanciale, “Non Ditelo Al Mio Capo”.