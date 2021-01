Aida Yespica un fiore bollente con un décolleté da manicomio – FOTO

La modella e showgirl Aida Yespica ha condiviso alcune stories che la vedono in canotta semi trasparente mentre gioca con il suo cucciolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

La bellissima modella e showgirl venezuelana Aida Yespica stupisce sempre i suoi 850mila follower su Instagram. Poche foto ma selezionatissime quelle che condivide sul suo profilo, preferisce invece mostrarsi nelle stories che hanno una durata di sole 24 ore e poi sono dimenticate.

Lei che ora ha 38 anni è ancora una delizia per gli occhi di molti suoi fan che la seguono dal suo debutto nella casa del Grande Fratello, fashionista e alla moda sempre. Lei è tutt’ora una delle influencer più copiate dalle donne in termini di stile.

LEGGI ANCHE –> Elisa Isoardi sempre meravigliosa: trasparenze piccanti e difficili dichiarazioni – FOTO

Sensuale e audace, Aida Yespica morde ancora

LEGGI ANCHE -> Dawson’s Creek è su Netflix, ma c’è una cosa essenziale che manca

Audace e prorompente sempre. Aida Yespica non ha mezze misure, ama giocare con il suo corpo perfetto e mettersi in mostra per i suoi fan che la seguono con venerazione da anni. Per lei il tempo sembra non passare mai, la bellezza che la caratterizza aumenta sempre di più, gambe statuarie e silhouette micidiale.

Nelle stories che ha condiviso ieri la vediamo ancora una volta indossare abiti succinti anche quando è in casa, tiene in braccio in suo piccolo Bulldog francese grigio Honey che si divincola per giocare e correre. Lei porta una canotta bianca molto stretta e trasparente che ne evidenzia il seno troppo generoso in cui gli occhi dei fan si perdono in pensieri poco lusinghieri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La modella però condivide pochi scatti della sua vita privata e del figlio 12enne Aron, nato dalla sua precedente relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari. Preferisce celarsi dietro l’apparenza fatta di foto frugali che di scatti importanti che invece preferisce tenere per sé.