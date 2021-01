Alice Campello: abbronzatissima ed in intimo nero, è un sogno – FOTO

La modella Alice Campello stavolta è la personificazione dell’estate: abbronzatissima ed in intimo nero è un sogno.

L’influencer e modella venticinquenne, Alice Campello, oltre a ricevere quotidianamente un discreto successo sui suoi profili social, potrebbe essere la nuova candidata per la co-conduzione del prossimo Festival di Sanremo. La notizia è giunta nelle scorse ore facendo eco alle parole pronunciate dal conduttore e giornalista Santo Pirrotta su Ogni Mattina. La giovane è attualmente legata sentimentalmente all’attaccante juventino Alvaro Morata, e pare che proprio il suo interesse per il mondo del calcio possa premiarla nel suo futuro in maniera del tutto originale.

Alice Campello dal sogno alla nuova promessa

Stando alle news propagate da TV8 sembrerebbe che l’eventuale interesse di Amadeus nei confronti della bellissima Alice originaria di Mestre abbia delle fondamenta calcistiche. Nel frattempo, in attesa del verdetto ufficiale da parte della diretta interessata, i suoi fan godono dello spettacolo grazie alla condivisione del suo ultimo post.

Lo scatto prettamente estivo è stato pubblicato circa un’ora fa sul profilo Instagram della promessa co-conduttrice. Alice indossa un completino intimo di colore nero ed un’abbronzatura da fare invidia a coloro che sono per natura sono meno dotati di melanina.

La didascalia è mirata e concisa, un semplice “estate☀️” mirato a trasmettere la sua nostalgia per le vacanze ancora lontane. Il biondo della chioma mette in risalto le sfumature marroni del suo incarnato, mentre lo sguardo da cerbiatto è il punto forte dell’intera composizione. I commenti dei follower non fanno che confermare con tanto di cuoricini a seguire.