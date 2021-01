Alice De Bortoli, gambe da infarto nell’ultima FOTO, tripudio di likes

Alice De Bortoli favolosa nell’ultimo post su Instagram: vestitino aderente e gambe da infarto, i likes sono assicurati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE DE BORTOLI (@alice.debortoli)

“Siamo molto più di una bella foto su Instagram“, scrive Alice De Bortoli nella didascalia del suo ultimo post. L’ex protagonista de “Il Collegio 3“, che sui social è seguitissima, compirà 18 anni il prossimo 8 ottobre, ma appare già una donna matura e bellissima. Il vestito sui toni dell’arancio, aderente, esalta le lunghe gambe della giovane, che sono una visuale mozzafiato per gli utenti. Con quasi 2 milioni di followers, la De Bortoli è una vera e propria star del web. “Sei la bellezza in persona” – si complimenta qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Uno schianto“.

LEGGI ANCHE —> Alice De Bortoli sdraiata sul letto è atomica: FOTO che fa svenire!

Alice De Bortoli, nuova star dei social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE DE BORTOLI (@alice.debortoli)

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci sbottona tutto e resta senza nulla, gioia per gli occhi – Foto

Classe 2003, Alice è originaria di Treviso, dove attualmente frequenta il quarto anno del liceo delle Scienze Umane, indirizzo economico-sociale. La giovane, che vanta di un seguito pari a circa 1,8 milioni di followers, è nota al pubblico per la propria partecipazione al docu-reality “Il Collegio”, in onda su Rai 2. La ragazza, apprezzatissima dagli utenti, condivide quotidianamente scatti della propria vita, non mancando di esibire tutta la propria bellezza.

Capelli biondi, occhi magnetici e fisico statuario, scolpito dalla passione per la danza, Alice non si è mai dichiarata dipendente dai social. “Essere stata in televisione per me è stata una grandissima esperienza, che però non ha cambiato la mia personalità“: queste le parole che la De Bortoli ha riportato nella didascalia di un suo post.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE DE BORTOLI (@alice.debortoli)

Matura e appassionata, l’ex protagonista del “Il Collegio” sembra avere la stoffa per affermarsi come una vera star del web. Gli utenti, che la seguono con costanza, sperano di vederla presto in tv.