La bellissima cantante e conduttrice italiana ha deliziato il suo abbondante milione di followers di una foto senza pantaloni!

Nello scatto indossa una maxi felpa oversize beige e nera, con una fantasia astratta; dei calzini alti e bianchi, con dettagli di colori accesi come il verde, il giallo e il rosso; delle sneakers bianche e un paio di orecchini a cerchio, color oro.

Anna è seduta sul parquet e con le mani tira il bordo finale dell’indumento giù, come a volersi coprire per non dare scandalo, a causa della sua posizione a gambe aperte.

In due ore la foto è arrivata a 40.000 mi piace e 400 commenti: numeri da record!

Anna Tatangelo dice la sua sui temi delle unioni civili e delle molestie: “Le ho subite“

Nel corso di un’intervista doppia con Achille Lauro rilasciata a Le Iene, Anna Tatangelo dice la sua sul tema delle molestie sessuali: “Le ho subite una volta sola, l’ho mandato a ca***e. Anche nella musica il problema molestie c’è. Consiglio di dare un bel calcio in mezzo ai cogl***i e di andare a denunciare“.

Riguardo il tema delle unioni civili, che negli ultimi anni ha fatto molto discutere, la cantante dichiara: “Sono favorevole ai matrimoni gay, ai figli per le coppie gay solo per adozione“.

Anna è una donna meravigliosa, solare e affascinante: il pubblico la ama!