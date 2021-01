Anna Tatangelo in slip, la FOTO sconvolge il web. I fans sono increduli

Anna Tatangelo in slip sui social, la foto manda nel panico il web e soprattutto i fans che si mostrano increduli per quello che vedono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@anna.tatangelo)

Anna Tatangelo in slip, così appare sui social: non è il profilo ufficiale della cantante ma certamente lo scatto in intimo ha dato molto da parlare, turbando i followers. La foto, almeno quello che si intende dal taglio e colore dei capelli, non è attualissima. Sicuramente è stata scattata prima che diventasse bionda. La chioma qui appare lunga, fluente e mora, suo colore naturale. In foto si vede la Tatangelo seduta in due versioni: una in body grigio chiaro a maniche lunghe, l’altra in versione più “dark” con il completo nero composto da due pezzi, ovvero maglietta nera a manica lunga e slip di cotone. I commenti sono tantissimi, tra cuori e parole dolci per la Tatangelo.

Anna Tatangelo, che stacco di coscia!

