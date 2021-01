Antonella Mosetti, selfie strepitoso con il nuovo look, sguardo da tigre – FOTO

Antonella Mosetti sfoggia un look strepitoso: il nuovo taglio di capelli conquista i followers, che la riempiono di complimenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

L’ex letterina di “Non è la Rai” ha mostrato agli utenti di Instagram quelle che sono le sue priorità. Antonella Mosetti, 46 anni quest’anno, ha deciso di dedicarsi una giornata di relax, e ne ha approfittato per recarsi dal parrucchiere. Nessun taglio, tuttavia, per la showgirl, che esibisce splendidi boccoli neri della consueta lunghezza. I fan non possono non rimanere ammaliati dalla sua bellezza: provocante e sbarazzina, la Mosetti ha lo sguardo di una vera tigre. “Sempre bella e affascinante“, “Mi piaci tanto, sei brava e bella“, scrivono entusiasti sotto al post.

LEGGI ANCHE —> Maddalena Corvaglia, l’outfit da motociclista è pazzesco: una bomba

Antonella Mosetti illegale su Instagram: video sempre più “hot”