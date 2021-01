Era una bambina con le treccine. Chi è la super star in FOTO? Scopritelo

Riconoscete la bambina in foto? Oggi è una super star, conosciuta in tutto il mondo. Scoprite di chi stiamo parlando

Treccine, frangettona e quel volto tanto familiare che appartiene ad una delle star più famose dello spettacolo mondiale. Sapete dire a chi appartiene? Fascino latino e un talento poliedrico che la definisce in molteplici modi: attrice, cantante, ballerina, showgirl, produttrice discografica e cinematografica. Questa donna è una forza della natura e sa fare davvero di tutto

Classe 1969, nata a New York, ha radici portoricane, ma come dice una sua famosa canzone, lei è ancora la stessa ragazza di quartiere (from the block). Forbes la pone come la più ricca attrice ispanica di Hollywood. People, invece, l’ha eletta donna più bella del mondo all’età di 42 anni. Una curiosità? E’ grazie a lei se oggi abbiamo Google Immagini. L’abito verde disegnato da Donatella Versace per i Grammy Award 2000, sul suo corpo statuario fece scalpore e diventò uno dei capi più discussi dei red carpet.

Proveniente da una famiglia di origini umili, ha iniziato a prendere lezioni di canto e ballo a soli 5 anni. Lascia il nido appena maggiorenne, continuando a perfezionarsi dal punto di vista artistico.

All’inizio ha ottenuto piccole parti in serie televisive con alterne fortune. Piccoli passi e ruoli sempre più importanti. Francis Ford Coppola la vuole nel film Jack, a fianco di Robin Williams. Poi arriva Blood & Wine che la vede insieme a due mostri sacri come Jack Nicholson e Michael Caine. Altri successi. Poi nel 2001 la commedia romantica Prima o poi mi sposo e l’uscita dell’album che porta le iniziali del suo nome, nel giro si una sola settimana la portano al numero uno delle classifiche cinematografiche e discografiche: incredibile! Questa è stata la sua consacrazione definitiva.

Il genere che la vede in ruoli più indimenticabili è decisamente la commedia. Degli esempi? Ricorderete sicuramente Quel mostro di suocera, Shall we dance? e Un amore a 5 stelle.

Per quanto riguarda la musica, ha debuttato più tardi rispetto alla recitazione, più precisamente nel 1999 con il singolo If you had my love. Fra i suoi brani più famosi ricordiamo: Waiting for Tonight, Feelin’ So Good, Let’s Get Loud, Love Don’t Cost a Thing , Get right, On the Floor.

L’ultimo in ordine di uscita è In the Morning, uscito lo scorso 27 Novembre. Il singolo la vede in copertina completamente nuda. Avete capito di chi stiamo parlando? Cliccate su Successivo.

Avete capito chi si cela dietro la bambina con le treccine in foto? E’ proprio lei