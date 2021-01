Barbara D’Urso, in body aderente e curve dominanti: brindisi col cuore – FOTO

Barbara D’Urso si mette in posa e brinda col cuore ai fan dell’amore e di una sensualità unica e celebrativa: curve in rampa di lancio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Se non fosse per la sfrontatezza e la noncuranza caratteriale di Barbara D’Urso, la dovrebbero re-inventare ex novo. Così, la bella “Carmelita” della Mediaset ha sfidato di nuovo la “malasorte” degli haters, avendo di nuovo ragione di se stessa.

Ormai la conduttrice di “Domenica Live” ha scavalcato la fase del pregiudizio, senza l’aiuto di nessuno e ad oggi è forte e decisa ad andare avanti per la sua strada. Sempre in linea con i “pettegolezzi” di Paese, la “Barbarella” riesce anche ad individuare il “pelo nell’uovo”, di ciascuna disavventura o avventura che capita nel vastissimo mondo dei Vip.

L’ultima della serie sembra sia capitata proprio a lei, che lamentava l’assenza in studio di una figura di opinionista, che lei stessa ha rimediato con la solita indole caratteriale, destinata a mantenere una “verve” propositiva e un sorriso smagliante

LEGGI ANCHE —–> Dawson’s Creek è su Netflix, ma c’è una cosa essenziale che manca



Barbara D’Urso, in posa sexy per l'”aperitivo analcolico”: bella anche in tuta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

LEGGI ANCHE —–> Elisa Isoardi sempre meravigliosa: trasparenze piccanti e difficili dichiarazioni – FOTO



Dopo un’altra giornata di fitti impegni lavorativi, la conduttrice più professionale e appariscente della Mediaset ha fatto un nuovo pieno di likes su Instagram. Parliamo di Barbara D’Urso, che non si smentisce mai, che sia a lavoro o in casa riesce a dare la giusta carica per iniziare la giornata.

Quando si esibisce in qualche posa affascinante diventa inarrestabile ed è solita far lavorare la fantasia. Come nelle ultime due occasioni, dove è apparsa “provocante” anche in versione animata. Lanciando segni di intesa alla parte di pubblico che apprezza le sue iniziative.

Anche nel post dell’ultima ora, Barbara ha nuovamente “abbattuto” le barriere dello scetticismo, che spesso aleggiano attorno alla sua bellezza intramontabile. In che modo? Con un “brindisi” alla salute con “aperitivo analcolico”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Tra un sorso e l’altro la temperatura corporea sale e la costringe a svestire la sua intimità, mettendo in rislato un paesaggio divino di curve strabordanti dal top nero aderente. Come la prenderanno, ora i “detrattori” di Carmelita?