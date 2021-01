Barbara D’Urso, in studio la poltrona è vuota: crisi di pianto

Barbara D’Urso stupisce tutti a Pomeriggio Cinque. L’ospite non c’è e lei spiega che cosa è successo prima della diretta

Da Barbara D’Urso i colpi di scena non mancano mai. La regina di Canale 5 come sempre non nasconde nulla e tutto quello che accede spesso lo sfrutta a suo favore, per suscitare interesse e curiosità. Ieri in studio a Pomeriggio Cinque come sempre di martedì si è parlato di Grande Fratello Vip per commentare l’accaduto della puntata del lunedì sera.

In studio tra gli ospiti una poltrona vuota. La curiosità sale e Barbarella spiega il perché. Tra gli opinionisti c’è una poltrona vuota., quella sulla quale si sarebbe dovuto sedere il fratello di Pierpaolo Petrelli, Giulio che però ha dato forfait all’ultimo.

Il motivo? Il forte scontro che c’è stato la sera prima tra i due in diretta tv. “Oggi manca un opinionista – ha spiegato Barbara – si tratta di Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo. Dopo la lite in diretta al Gf Vip, ovviamente Giulio ha deciso di non venire”.

Ma oltre a questo c’è dell’altro. “Ha avuto una crisi di pianto di quaranta minuti dopo l’incontro con il fratello. Mi dispiace” ha commentato la D’Urso.

Barbara D’Urso, manca Giulio Pretelli: cosa è successo al GF Vip

Barbara D’Urso si riferisce al forte scontro che lunedì sera Giulio Pretelli ha avuto attraverso il vetro con il fratello Pierpaolo. Motivo della querelle la relazione con Giulia Salemi che sta coinvolgendo il fratello nella casa.

L’influencer non è molto gradita dalla famiglia che non ha nascosto in più ocasioni di preferire largamente Elisabetta Gregoraci. Non solo bella e brava ma anche con qualcosa di più a livello economico.

Il confronto fra i due fratelli è stato molto acceso e Giulio alla fine è scoppiato a piangere. In casa, intanto, non ne possono più delle storie d’amore di Pierpaolo. Tommaso Zorzi ha detto: “Mi sembra una storia da teenager per passare il tempo” e Dayane Mello ha sbottato precisando di non poterne più di essere messa in mezzo.

Prima di chiudere la parentesi su Pretelli Barbara D’Urso si è detta molto dispiaciuta per il fatto che Pierpaolo abbia trattato male il fratello: “conosce bene il circo mediatico che c’è attorno al Gf e non si dovrebbe sorprendere delle interviste dei parenti. Servono anche ad aumentare il pubblico del reality” ha puntualizzato.