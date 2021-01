Beautiful, anticipazioni puntata 21 gennaio: Liam e Steffy di nuovo felici

Beautiful, anticipazioni 21 gennaio: mentre Hope è alla festa di Halloween, Liam e Steffy condividono un tenero momento di intimità.

A casa Forrester, proseguono i festeggiamenti di Halloween. Gli ospiti hanno abiti stravaganti e l’aria è gioviale. Peccato che le cose non siano tutte rose e fiori come sembrano, soprattutto per Hope. La ragazza ha deciso di riavvicinarsi a Thomas per strappargli la custodia di Douglas, ma non ha tenuto in conto che questa sua decisione avrebbe potuto dare il via libera a Steffy. Incoraggiata da Thomas, la giovane Forrester ha chiesto a Liam di raggiungerla a casa sua per trascorrere Halloween insieme a Kelly e Beth. Il clima tra le due famiglie continua a farsi sempre più teso.

Beautiful, anticipazioni 21 gennaio: Brooke è preoccupata per Hope

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che l’avvicinamento tra Ridge e Shauna è ben visto sia da Thomas che da Quinn. Thomas e Quinn hanno i loro buoni motivi per parteggiare per Shauna piuttosto che per Brooke, inoltre nessuno dei due si è mai fatto scrupoli a compiere azioni illegali per soddisfare i propri capricci. Quest’insolita euforia potrebbe presto o tardi sfuggire loro di mano. Nel frattempo Brooke sta parlando con Donna, mostrandosi molto preoccupata per quanto riguarda la sorte della figlia.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Halloween sarà un momento di grande gioia e serenità per Steffy e Liam. È la prima festa che celebrano insieme come fossero una famiglia e questo ha un valore simbolico molto importante.