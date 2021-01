Beautiful, anticipazioni: alla Forrester si sta per compiere un omicidio

Beautiful, anticipazioni: la tensione a casa Forrester sta per raggiungere il punto di non ritorno. Guai in vista per Thomas.

La tensione a casa Forrester è sempre più palpabile. Nel corso delle ultime puntate abbiamo visto Hope prendere una spiacevole, ma risoluta decisione: la ragazza vuole riavvicinarsi a Thomas per ottenere la custodia di Douglas. Ciò significa, tuttavia, risvegliare ed alimentare l’ossessione che il giovane Forrester ha per lei. Brooke non è affatto d’accordo con la decisione della figlia, ma la sostiene ed accetta di mantenere il segreto con Liam. Nonostante Hope non sia mai stata così determinata in vita sua, dalle anticipazioni americane delle prossime settimane sappiamo che la situazione le sfuggirà disastrosamente di mano. Scopriamo perché.

Beautiful, anticipazioni: Hope getta Thomas in una vasca di acido

Dalle anticipazioni americane delle prossime settimane scopriamo che Thomas si lascerà convincere da Hope a firmare le carte per l’adozione di Douglas. Nonostante Steffy cerchi di convincerlo che Hope lo sta solo usando, il ragazzo sarà troppo ossessionato dalla Logan per poter agire lucidamente. I due si incontreranno alla Forrester per firmare i documenti e qui il corteggiamento spietato di Thomas finirà in litigio e successivamente in tragedia. Mentre discutono animatamente del loro rapporto negli scantinati della Forrester, Hope spingerà accidentalmente Thomas in una delle vasche di acido fluoridrico utilizzato per pulire le lavatrici industriali dell’azienda. È davvero finita per Thomas?

A causa del montaggio delle puntate italiane, intervallate da numerose pubblicità, non ci è ancora dato sapere se l’incidente andrà in onda la prossima settimana o quella successiva. Continuate a seguire le nostre anticipazioni per scoprirlo!