Benedetta Parodi racconta la sua tristezza: “non c’è scampo”

L’improvviso racconto della conduttrice Benedetta Parodi in cui spiega il motivo della sua tristezza lascia senza parole.

Dall’apparenza sempre gioiosa e molto amata dal suo pubblico su Real Time, l’attuale conduttrice di Bake Off, Benedetta Parodi, ha di recente spiegato il motivo della sua tristezza. Più precisamente nello scorso lunedì 18 gennaio la presentatrice ha condiviso con i suoi fan alcune stories su Instagram, in cui lei stessa avrebbe confermato come quello sia stato il giorno più triste dell’anno. Scopriamo cosa si nasconde dietro la rivelazione di Zia Bene.

Benedetta Parodi e la confessione inaspettata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Dopo tanta curiosità è durante le sue dettagliate spiegazioni che verrà svelato l’arcano: si tratta del Blue Monday, meglio conosciuto come il lunedì più “nero” dell’anno. Ebbene una delle prime ad essersene ricordata pare proprio che sia stata Benedetta, vista la decisione di voler ricordare la ricorrenza con il suo particolarmente attivo pubblico sui social.

“Oggi non c’è scampo“, avrebbe poi esclamato per ribadire il concetto. Il terzo lunedì del mese dunque gode la fama di essere il giorno in assoluto più triste per gli abitanti dell’emisfero boreale, oltre che la giornata più breve dell’anno. Ma al di là delle superstizioni Benedetta si mostra sorridente ed in piena forma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Pare inoltre che con molta probabilità presto andrà in onda su Rai2 in un nuovo format televisivo, ovviamente senza dover abbandonare la sua passione per la cucina. Il programma culinario dovrebbe partire con le prime puntate nella prossima primavera, sebbene ancora non si abbiano alte notizie certe.