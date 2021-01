Caso Vannini, mamma di Marco: “Vogliono un confronto con l’assassino”

Continua il caso di Marco Vannini: la mamma della vittima si dovrebbe confrontare con l’assassino del figlio, ecco cosa è successo

A quasi sei anni dalla morte del giovane Marco Vannini, il caso è ancora aperto visto che manca la sentenza definitiva della Cassazione. Intanto torna a parlare la mamma della vittima, Marina Conte che in tutto questo tempo non si è mai tirata indietro, rispondendo a qualsiasi provocazione o domanda sull’evento che le ha stravolto la vita. C’è una cosa però che non sappiamo: Selvaggia Lucarelli ha chiesto alla donna di intervenire in televisione in un confronto con Antonio Ciontoli, l’assassino del figlio.

Caso Vannini: la proposta a Marina Conte

Marina Corte dopo alcuni mesi torna a parlare per rispondere alle domande riguardo all’intervista di Selvaggia Lucarelli ad Antonio Ciontoli. La giornalista lo scorso 16 gennaio ha avuto come ospite di Ultima Difesa l’assassino di Marco Vannini condannato a quattordici anni di omicidio volontario. “Molti mi chiedono perché questo signore continui a godere di ampie protezioni e – inizia così il commento di Marina – soprattutto, come sia consentito (trasmettendo ai nostri giovani un messaggio terrificante) ad un condannato per omicidio di andare in televisione a spargere lacrime tardive ed insincere, invece di andare a scontare la sua pena”. La donna svela poi che anche lei avrebbe dovuto partecipare a quella trasmissione per un confronto diretto con il signore Ciontoli e sottolinea che non ha avuto neanche la possibilità di replica.

Il web ancora una volta supporta e tutela i genitori di Marco, il giovane ventenne ucciso da un colpo di pistola sparato all’interno della villetta della fidanzata a Ladispoli, nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015.