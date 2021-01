Chiara Biasi, il dettaglio sensuale: fianchi sinuosi che incantano – FOTO

Chiara Biasi accende la fantasia dei suoi followers su Instagram, un primo piano che trasuda fascino e che provoca: da sogno

E’ una delle modelle e fashion blogger più famose e ammalianti d’Italia. Chiara Biasi, 30 anni, è una delle personalità più seguite su Instagram, con un patrimonio di circa 2,7 milioni di followers. Una cifra pazzesca, che si spiega facilmente con il suo fascino e la sua sensualità. Chiara è una persona estremamente riservata e non ama molto comparire nelle cronache di gossip, anche se suo malgrado, viste le ripetute relazioni con personaggi famosi, ha alimentato le chiacchiere di settore. In ogni caso, la sua bellezza è cifra distintiva che in ogni nuovo post le garantisce like e nuovi followers.

Chiara Biasi, fianchi scoperti e la scollatura che spunta: più sexy che mai

Chiara sa come attirare l’attenzione e accendere la fantasia dei suoi fan. Lo scatto di oggi in particolare riporta un dettaglio molto seducente. Foto forse risalente all’estate, con un top floreale ad incorniciarne il corpo sinuoso. Fianco parzialmente scoperto e dettaglio che si posa sui suoi vari tatuaggi, ma non è finita qui.

Anche la scollatura fa decisamente la sua parte nel rendere lo scatto infuocato. Chiara nemmeno si vede in volto, riusciamo giusto a osservare le sue labbra increspate in un sorriso malizioso. Tanto basta, per sognare a occhi aperti.