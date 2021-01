Chiara Carcano, in camicia nera sbottonata lancia la sfida: “Non istigare” – FOTO

Chiara Carcano ha lanciato una sfida “piccante” ai follower di Instagram. In camicia nera sbottonata apre al “paradiso”: fan in delirio

Una Chiara Carcano sempre più “on fire” non la si vedeva ormai da tanto tempo. Stavolta la “principessa” più simpatica e solare di Instagram non ha badato ad alcuna condizione di pudicizia e ha dato il meglio di sè e della sua spesso “oculata” sensualità.

La bellezza sfrontata e la grinta sono le parti migliori del suo repertorio attitudinale, che i fan hanno la fortuna di ammirare, quando Chiara si cala perfettamente nei panni di “postina” di “C’è Posta Per Te”. Così la Carcano ha stabilito un rapporto fatto di sorrisi e buon umore, che ogni sabato si accinge a portare nelle case degli italiani, anche per “stempiare” l’atmosfera tesa e surreale di questo periodo da dimenticare.

Stavolta però, la protagonista di “Così Fan Tutte 2” ha voluto lanciare una “sfida” davvero accattivante, mettendo in difficoltà i riflessi dei fan, nelle scelte

Chiara Carcano lascia intravedere il meglio di se: mai vista così

L’avvento di Chiara Carcano sui social network e in particolar modo su Instagram ha rivoluzionato le giornate dei follower, sempre carichi dopo aver “gettato” l’occhio sulla simpatia e lo spirito propositivo della postina più glamour della Mediaset. Al di là della vita professionale, la “dolcissima” Chiara non ha bisogno di presentazioni, perchè gli appassionati la amano già così com’è, tranne qualcuno che preferirebbe vederla più maliziosa e trasgressiva.

Ma la regina di “Così Fan Tutte 2” ha deciso di rimanere con i piedi per terra e continuare a sognare, navigando con la fantasia. Mai come stavolta, quest’ultima ha accontentato i pochi, scoprendo un “pizzico” di sensualità e sbottonando una camicia color nero, per mostrare a tutti un dècollète da capogiro.

Lei sfida i fan con un “Non istigrami”, ma questi ultimi già son pronti per riempirla di likes e approvazioni, nella speranza di vederla un pò più spesso, così sfrontata e grintosa, come nella vita