Diletta Leotta, l’allenamento in casa è bollente: da non crederci – FOTO

Diletta Leotta si allena e per tutti i suoi follower è un sogno ad occhi aperti. La giornalista è atomica, senza precedenti

Diletta Leotta non molla un attimo. La giornalista di Dazn non smette mai di allenarsi, le palestre restano chiuse ma lei imperterrita non si ferma e continua il suo allenamento in casa.

Del resto per lei il fisico è tutto. Oltre alla sua professione di giornalista sportiva sappiamo quanta cura impieghi nel coltivare la sua bellezza che diciamo la verità, l’ha aiutata molto nella scalata al successo, unita alla sua indiscutibile bravura.

Non dimentichiamo che Diletta è una delle donne più desiderate del momento, anche sui social. Il suo profilo Instagram conta la bellezza di 7,3 milioni di follower con gli scatti che ogni volta totalizzano numeri da capogiro.

E se prima il suo essere tornata single stimolava gli animi di tutti i suoi innumerevoli corteggiatori, ora la notizia della sua presunta liason con Can Yaman, l’attore turco di DayDreamer che sta facendo sognare l’Italia, ha un po’ scoraggiato i tanti pretendenti. Archiviato Scardina, Diletta ha un nuovo amore che le fa battere il cuore?

Diletta Leotta regala un sogno ad occhi aperti

Se il cuore di Diletta Leotta batta davvero per Can Yaman non possiamo dirlo con certezza ma di sicuro è lei che fa battere il cuore di tutti i suoi follower. Sessione di allenamento bollente per la giornalista che stende qualsiasi rivale.

Un fisico perfetto, tanta tenacia e delle forme che come al solito fanno girare la testa. Completo sportivo nero, aderentissimo per Diletta, che è stesa a terra mentre si allena. Il corpetto è cortissimo e copre a mala pena il suo abbondante davanzale e il lato B all’insù mentre si allena catalizza l’attenzione.

Gomiti poggiati a terra e piegamenti su di essi. Poi si passa alle flessioni e ancora altri esercizi. Quando Diletta sale verso l’altro, anche il fondoschiena si alza e il web va completamente in tilt.

Bel primo piano poi mentre annuncia l’allenamento e gli occhi cadono sul corpetto striminzito, è come sognare ad occhi aperti.