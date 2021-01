Elisa Isoardi, sguardo penetrante e decolletè in primo piano – FOTO

Elisa Isoardi è un tornado di sensualità, la conduttrice tv fa impazzire con un primo piano ammaliante della sua scollatura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi da sempre colpisce per il suo fascino ammantato da una rara semplicità. La conduttrice tv piemontese, 38enne, appare spesso in naturalezza, senza filtri, sui social network ma non solo e anche per questo è uno dei personaggi più amati della community e sul piccolo schermo. Seguitissima, fa innamorare di sé a prima vista sempre più fan, che le trasmettono continuo affetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisa Isoardi sempre meravigliosa: trasparenze piccanti e difficili dichiarazioni – FOTO

Elisa Isoardi, il lato A accende la passione: Instagram in delirio per lei

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisa Isoardi come mamma l’ha fatta: in lingerie è fantastica – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Difficilmente si può resistere ad Elisa, che di recente ci ha incantato sul suo profilo Instagram con numerosi primi piani spettacolari. Quello di oggi, in particolare, è un vero e proprio colpo da maestra, stuzzicando e provocando i suoi followers. Colpisce innanzitutto il suo sguardo magnetico, ma c’è anche altro, immediatamente visibile. La scollatura in primo piano non lascia indifferenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

La visione del suo lato A accende immediatamente la fantasia. Ancor di più osservando la didascalia della foto, in cui Elisa spiega che oggi si concederà un rilassante massaggio. Impossibile non lasciarsi trasportare dall’immaginazione. In quanti chiudendo gli occhi non vorrebbero essere con lei? La pioggia di like e di commenti è soltanto una logica conseguenza.