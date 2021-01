La showgirl Elisabetta Gregoraci non bada a mezzi termini nel suo nuovo post ed all’improvviso è subito una gioia per gli occhi.

La conduttrice ed ex modella italiana, Elisabetta Gregoraci, si cimenta inaspettatamente in una prova di bellezza, dando un forte scossone alla routine sempre uguale dei giorni scorsi. Elisabetta, dopo i pettegolezzi provenienti dalla casa del GF Vip, ha appena condiviso con i suoi ammiratori un meraviglioso scatto. Per il quale è stata subito definita dai suoi ammiratori come una “dea“.

Leggi anche —>>> Elisabetta Gregoraci in versione crazy woman. Che coraggio e che gambe – VIDEO

Elisabetta Gregoraci è un tornado di bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Potrebbe interessarti anche —>>> Elisabetta Gregoraci la bellezza di stare in famiglia in uno scatto dolcissimo – FOTO

La soubrette indossa per l’occasione un elegante completo estivo, composto da una giacca dalle tinte chiare lasciata appositamente semi aperta ed un pantaloncino anni ’50 impeccabilmente abbinato. Con lo sguardo rivolto altrove ed una serie di accessori a decorare la sua figura, Elisabetta innesca con facilità una valanga di apprezzamenti.

“Parlando dei nostri sogni scoprimmo che erano sempre gli stessi, forti, irriverenti, indomabili, inflessibili, ostinati, necessari, indistruttibili 🖤” Elisabetta condivide assieme al meraviglioso scatto vintage, editato in bianco e nero, una riflessione del celebre scrittore, scomparso prematuramente lo scorso anno, Luis Sepúldeva. Egli era e resta tutt’ora un notevole e luminoso punto di riferimento nel panorama letterario europeo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Eppure, a prescindere dal suo indiscusso carisma, la showgirl sta ancora prendendosi del tempo prima di tornare nello studio del reality in onda su Mediaset. La sua assenza protratta per due settimane di fila nella diretta potrebbe forse aver a che fare con la riflessione del poeta cileno, chissà cosa si nasconde dietro quei suoi “sogni indomabili”.