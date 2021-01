L’Eredita, Flavio Insinna fermato: il motivo che ha spinto la Rai

Il programma condotto da Flavio Insinna non è stato sostituito ieri da “Il meglio de L’Eredità”, la diretta del Senato si è prolungata fino alle 20

Le dirette trasmesse su Rai Uno in questi ultimi giorni per mostrare i discorsi e le votazioni alla Camera e al Senato per la fiducia al Governo, stanno sconvolgendo tutte le programmazioni della rete. Ovviamente anche gli speciali del Tg1 e di Rai Parlamento hanno la priorità per poter fare chiarezza su ciò che sta accadendo riguardo l’evolversi della situazione.

Ieri sera è stato anche annunciato che il programma di Flavio Insinna, L’Eredità, doveva essere sostituito intorno alle 19.30 da “Il meglio de L’Eredità”, un estratto video in cui erano presenti alcuni dei momenti più memorabili vissuti dal conduttore nel corso di questa ultima quarta edizione.

Quindi visto il prolungarsi della diretta di Rai parlamento dall’aula del Senato, iniziata attorno alle 18.00, e lo stop anticipato de “La vita in diretta” di Matano, sembrava che tutto fosse stato organizzato, invece ancora una volta nulla è stato rispettato.

Nuovo cambio di palinsesto all’ultimo momento in Rai, niente speciale “Il meglio de L’Eredità”

Alla fine, a differenza di quanto indicato sul sito della Rai, la diretta dal Senato iniziata intorno alle 18 si è prolungata fino alle 20.00, dunque “Il meglio de L’Eredità” non è andato in onda.

L’Eredità stasera invece riprenderà con la sua normale programmazione, sempre a partire dalle 18.45. Il programma non sarà però preceduto ancora una volta da “La Vita in Diretta” di Alberto Matano, bensì dallo speciale del Tg1 condotto dalla giornalista Emma D’Aquino per seguire la cerimonia di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca.

Quindi ennesimo cambio di programmi per le messe in onda di casa Rai e i telespettatori che in questi giorni stanno facendo le gincane per poter trovare una certa regolarità negli appuntamenti consueti a cui sono abituati.