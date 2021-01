Federica Panicucci continua ad illuminare il mondo dei social con scatti magnifici: nell’ultima foto condivisa in rete, la conduttrice ha mostrato le sue gambe favolose.

Federica Panicucci è sicuramente una delle conduttrici più amate e apprezzate dai telespettatori. La nativa di Cecina ha avuto fin qui una carriera da applausi. Dopo alcune esperienze in spot televisivi, la classe 1967 diventò il volto di Italia 1 conducendo programmi come ‘Festivalbar’, ‘Jammin’, ‘Unomania’ e l’edizione del Capodanno in diretta del 1996. La Panicucci è stata anche il volto di ‘Mattino Cinque’ e ‘Domenica Cinque’, sostituendo Barbara D’Urso.

Federica è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 1 milione di followers. La conduttrice è particolarmente attiva e ama condividere scatti in cui mette in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza. L’ultima foto condivisa in rete è stata decisamente spettacolare.

Federica Panicucci sul divanetto tutta scosciata: che gambe

Federica, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è seduta su un divanetto. La presentatrice indossa un vestitino estremamente sexy e corto, con gambe mozzafiato in primissimo piano. Come se non bastasse, la nativa di Cecina ha ai piedi dei tacchi decisamente vertiginosi.

“In attesa di tempi migliori… sfoglio le mie foto…”, ha scritto nella didascalia, spiegando anche che l’immagine risale alla scorsa estate. Nonostante gli anni che avanzano, Federica è ancora in splendida forma.

Federica, qualche giorno fa, ha condiviso una foto fenomenale in cui indossava un vestitino favoloso con décolleté pazzesco in bella mostra.