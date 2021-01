La sorellina di Chiara Ferragni pubblica una foto di questa estate, con indosso un bikini turchese a pois: il post non passa inosservato!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Francesca ed il suo bikini turchese a pois incantano più di un milione di utenti: i followers le hanno schiacciato quasi 35.000 volte il cuoricino virtuale e lasciato più di 180 commenti in tre ore.

La Ferragni senza trucco riesce ad essere sempre un’incanto, ma questa volta si è proprio superata!

Il post riesce a far salire, a chi lo guarda, una improvvisa voglia di estate, tanto che, anche lei stessa, scrive sulla didascalia: “Take me back“.

Tradotto significa: “Riportatemi indietro“.

LEGGI ANCHE >>> Francesca Ferragni, il workout a casa è da infarto. Strepitosa in leggings e top scuro – VIDEO

Ecco come Francesca Ferragni ha affrontato la quarantena!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

LEGGI ANCHE >>> Francesca Ferragni, jeans aderente e “pancetta” fuori: uno schianto “urbano” – FOTO

Nel corso di un’intervista a Vanity Fair, Francesca Ferragni racconta come ha trascorso la quarantena e in che modo si è presa cura della sua linea e della sua beauty routine: “Ho cercato di non abbandonare mai quella che era la mia routine. Ovviamente sono cambiati le abitudini ed i ritmi e la maggior risorsa che avevamo tutti a disposizione era il tempo. Mi sono dedicata a me stessa coccolandomi con maschere e trattamenti fatti in casa e ho cercato di mantenere una costanza nei miei allenamenti sportivi, che mi hanno concesso di sentirmi bene ogni giorno“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

E ancora: “Ora gli allenamenti continuano, ma spesso all’aperto. Ho capito che posso rinunciare a molte cose, ma non allo sport. Proprio perché secondo me effort fisico e bellezza vanno sempre di pari passo“.