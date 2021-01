Francesco Oppini si infuria: accusato sui social di essere raccomandato

Francesco Oppini è stato accusato su Instagram di raccomandazione in merito alla sua partecipazione al Gf vip. L’ex concorrente va su tutte le furie. Non solo risponde a tono ma afferma la possibilità di ricorrere per vie legali.

Francesco Oppini ha perso le staffe come non mai. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stato accusato su Instagram da un hater. Secondo l’utente Oppini sarebbe entrato nella casa più spiata d’Italia per merito di raccomandazioni.

Il figlio della Parietti va su tutte le furie. Oltre a difendersi annuncia la possibilità di un ricorso tramite i legali. Uno scontro tra l’ex gieffino e il suo hater che ha infuocato Instagram. In particolare l’utente afferma che Oppini sarebbe rimasto nella casa anche dopo aver utilizzato toni poco delicati verso la modella Dayane Mello solo grazie alle raccomandazioni.

Oppini si è difeso replicando che le sue parole erano state mal espresse diventando così oggetto di strumentalizzazione. L’utente menziona anche la Parietti e la Juventus, squadra del cuore di Francesco.

Testa a testa tra Oppini e un hater: l’ex gf tira in ballo i legali

“Tu sei proprio come Rubentus. Dovevi essere squalificato per le tue frase sessiste, ma sei troppo raccomandato da mamma Alba”, le dure parole pubblicate sotto una foto di Oppini da un hater su Instagram. Francesco non regge e va su tutte le furie. Oltre a spiegare che le sue parole nella casa del Gf nei confronti della Mello sono state mal espresse e che lui stesso si è scusato, ricorda all’utente che accuse simili sono perseguibili legalmente.

“Riflettici”, ha concluso Francesco. I suoi nervi, già messi a dura prova dall’uscita spontanea dalla casa in quanto esausto, non trovano pace. Francesco ora dovrà ritrovare la calma dopo questa arrabbiatura. Intanto la sua compagna Cristina Tomasini è sempre al suo fianco.

I due sono in procinto di andare a convivere. Un lussuoso appartamento a Milano sarà la sede del loro amore.