Gf Vip, Samantha De Grenet rivela la sua strategia per vincere

Al Gf Vip, i concorrenti entrati per ultimi si rivelano essere i meno graditi dal pubblico a casa, che li sta gradualmente eliminando attraverso il televoto. Prima Mario Ermito, poi Cecilia Capriotti: tutti i “nuovi vip” sembrano destinati alla medesima sorte. Samantha De Grenet, che certamente spicca fra i coinquilini per la propria personalità, non ha intenzione di sottostare ai meccanismi del televoto. La showgirl, confidandosi con Rosalinda Cannavò e Carlotta Dell’Isola, ha rivelato di avere una strategia ben precisa.

Ecco quali sono i suoi piani per arrivare alla finale del Gf.

Samantha De Grenet, la strategia per vincere il Gf Vip: “Nominare i vecchi”

La concorrente del Gf Vip è entrata in casa appena un mese e mezzo fa, a differenza di altri suoi coinquilini che hanno varcato la porta rossa a settembre. Samantha De Grenet, che teme di non arrivare in finale, ha tuttavia un piano ben preciso. Consapevole che i telespettatori preferiscono i personaggi che conoscono da maggior tempo, la showgirl ha confidato a Rosalinda Cannavò e a Carlotta Dell’Isola la sua strategia per far fuori i veterani.

“La strategia mia, di Carlotta e di un eventuale Zenga dovrebbe essere quella di nominare i vecchi e lasciare che si eliminino tra di loro“: con queste parole, la showgirl si è dimostrata ben consapevole della propria precarietà nel reality. Solo tramite l’eliminazione dei vipponi più amati, infatti, Samantha guadagnerebbe una chance di vincere il Grande Fratello.

Attualmente, le parole della concorrente sono apparse come dei puri ragionamenti fini a se stessi. Resta da vedere se, nei prossimi giorni, la De Grenet metterà effettivamente in atto quanto asserito.