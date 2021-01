Parlando di storie d’amore Tommaso Zorzi ha parlato del suo primo amore e di come sia finita la relazione in seguito a una violenza subita dall’ex

Nella casa del Grande Fratello i concorrenti si lasciano spesso andare a confidenze inerenti alla propria vita, presente e passata. Lo ha fatto anche Tommaso Zorzi che il pubblico ha imparato ad amare in tutte le sue sfaccettature. Nel corso della sua permanenza all’interno della casa l’influencer non si è risparmiato nel raccontare i rapporti che lo legano alla sua famiglia, i problemi legati alla fiducia riposta negli uomini e quanto quest’esperienza l’abbia aiutato a crescere. Questa volta, seduto a tavola con alcuni dei suoi compagni, ha parlato della sua prima storia d’amore ammettendo di aver subito una violenza fisica dall’ex.

Il racconto di Tommaso Zorzi sull’ex: “Mi ha spinto e preso a calci”

Parlando di primi amori Tommaso Zorzi ha raccontato della sua prima vera relazione, durata più di un anno. Un rapporto intenso come i primi amori che si rispettano. “Per lui avrei fatto qualsiasi cosa. Ho perdonato di tutto, anche tradimenti“, racconta. Con l’ironia che lo contraddistingue descrive quanto fosse dipendente da questo ragazzo e di come la distanza -vivendo lui in Scozia in quel momento- lo rendesse ancora più ansioso rispetto a questo legame.

Dinnanzi a certe affermazioni Giulia Salemi pone all’amico una domanda specifica: “Ora voglio sapere, se eri così innamorato perché è finita? Non me l’hai mai raccontato“. A questo punto Zorzi si incupisce e lancia uno sguardo alla fidata compagna Stefania Orlando alla quale ha svelato in precedenza l’accaduto. “Eh, ha fatto una cosa che non doveva fare“, sottolinea l’influencer. “Tranquillo, raccontaglielo“, lo esorta l’amica.

“In pratica eravamo in discoteca e lui si stava arruffando con qualcuno, io sono andato lì e ho fatto per tirarlo indietro con la maglia. La situazione è degenerata e ci hanno sbattuto fuori. Lui aveva bevuto molto e quando siamo usciti mi ha preso e sbattuto per terra, mi sono aperto il mento” -ricorda Tommaso- “E mi ha dato anche due calci. Da lì ho detto, no“.

Dopo uno stupore iniziale i suoi compagni cercano di saperne di più sull’accaduto, chiedendogli se qualcuno sia intervenuto ad aiutarlo. “No, nessuno. Ero pieno di sangue e nessun taxi mi caricava. Ho chiesto di farmi ridare la giacca e ho chiamato in aiuto una mia amica“.

I vip hanno successivamente cambiato discorso, continuando le loro chiacchiere quotidiane. Ma questo racconto di Tommaso Zorzi ha inevitabilmente colpito il pubblico e i fan, che hanno mostrato tutto il loro supporto nei suoi confronti sui social.