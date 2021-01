Gigi D’Alessio: il figlio Luca segue le orme del padre spopolando sul web

Luca, il terzo figlio di Gigi D’Alessio spopola sul web con brani inediti. Il padre è felicissimo di questo traguardo.

A soli 17 anni il figlio di Gigi D’Alessio spopola sul web. Luca è il terzo figlio del cantante. Poco prima dell’annuncio della separazione con la moglie Carmela, è nato nel 2003.

Sono tre i figli avuti da D’Alessio durante il suo primo matrimonio. Nel 2010 è nato poi Andrea dalla relazione con Anna Tatangelo. Se il fratello maggiore Claudio non ha seguito le orme del padre, intraprendendo la carriera imprenditoriale, Luca invece è da sempre affascinato per la musica.

Giovanissimo si lancia nel mondo del canto. Nel 2017 risale il suo primo debutto quando collaborò con Il Mago nel brano dal titolo Orizzonte. Di seguito la canzone Se t’incontro e Resta. Gigi si è dichiarato felicissimo dei risultati del figlio dimostrandogli tutto il suo supporto.

Luca D’Alessio: conquista Youtube e Spotify

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚡️LDA💜 (@lucadalessio_real)

Tra i successi sul palco, Luca deve comunque portare a casa risultati anche scolastici. Questo è il suo quinto anno al liceo scientifico. Dovrà mettere la testa su libri e affrontare la maturità forse in modalità online, visto il protrarsi della situazione.

Durante il lockdown Luca si è rimboccato le maniche tenendo compagnia ai suoi fan su Instagram. Tantissime sono le dirette che ha realizzato, facendo appassionare gli utenti in particolare per il singolo Resta. “Puro amore per la musica”, sono le parole usate da Luca per descrive la canzone. Accanto al brano in questi mesi ha lavorato a nuovi pezzi spopolando anche su Youtube e Spotify. Un mix di vari i generi che ha dato vita a un nuovo album in cui Luca ha messo tutto se stesso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚡️LDA💜 (@lucadalessio_real)

Nelle storie di Instagram, ieri ha annunciato con orgoglio il raggiungimento di più di 3 milioni visualizzazioni in streaming.