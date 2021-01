Giulia De Lellis, tutta in rosa e capelli al vento: è uno spettacolo – FOTO

Giulia De Lellis, tutta in rosa e capelli al vento: è uno spettacolo. L’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia De Lellis è sicuramente l’influencer più amata del mondo di Instagram. Ha conquistato tutti quando cinque anni fa ha deciso di scendere le scale di Uomini e Donne per andare a corteggiare Andrea Damante, il noto tronista veronese che stava facendo impazzire tutte le sue corteggiatrici. Non c’è stata gara quando è arrivata Giulia: è stato amore a prima vista e sceglierla dopo un paio di mesi fu inevitabile.

Giulia De Lellis bellissima nell’ultimo filmato pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia e Andrea hanno vissuto una vera e propria favola moderna, sono stati modello di ispirazione per tanti giovani e per tante coppie per un po’, o almeno fin quando lei non ha scoperto dopo circa un anno che lui l’aveva ripetutamente tradita. Dopo una serie di tira e molla infiniti hanno deciso definitivamente di lasciarsi e in buoni rapporti: ad oggi è il piccolo Tommaso ad unirli, il cagnolino che hanno preso insieme poco prima di lasciarsi.

Giulia ad oggi è felice insieme al suo nuovo compagno Carlo, che ha conosciuto quest’estate quando stava ancora insieme ad Andrea. Qualche giorno fa ha compiuto venticinque anni e hanno festeggiato questo primo compleanno insieme.