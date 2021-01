Giulia Sol, baciata dal sole e sorriso contagioso. Splendida – FOTO

Giulia Sol, lo scatto estivo che la immortala in tutta la sua bellezza: sorriso contagioso a 32 denti e baciata dal sole. Un incanto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

Tra le concorrenti più talentuose dell’ultima edizione di Tale&Quale vi è sicuramente Giulia Sol: doti canore e la perfezione durante le esibizioni hanno fatto innamorare il pubblico. Ma Giulia non è solo bravura e tecnica, ha un’interessante presenza scenica. Una bellezza quasi inconsapevole che la rende adorabile. La Sol ne fa dell’autoironia una carta vincente e l’ultimo post ne è una chiara dimostrazione: sorriso a 32 denti, pelle super abbronzata e baciata dal sole. Lo scatto ovviamente risale ai mesi estivi, Giulia infatti indossa un top – o abito, dalla foto non si riesce a capire essendo un primo piano – marrone (perfetto sulla sua pelle bruna) arricchito da paillettes. Le bretelle sono sottili e la scollatura è accennata. Con quantitroppi denti lo posto questo Calimero, commenta scherzando la diretta interessata.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi ha un malore, la vicinanza di Francesco Oppini nella notte

Giulia Sol in Come Neve: interpretazione da brividi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

LEGGI ANCHE -> Francesco Oppini, Alba Parietti rompe il silenzio dopo la sua uscita FOTO

Qualche giorno fa Giulia Sol ha donato ai follower un’interpretazione meravigliosa che lascia senza fiato: la cover è Come Neve di Giorgia e Marco Mengoni. Un’esibizione intensa che fa emergere la potenza vocale di Giulia, del resto Giorgia è una delle voci italiane più belle nel panorama musicale italiano. I fans sono rimasti colpiti da questa performance, in tanti infatti non hanno nascosto di averla riascoltata più volte. Qualcuno ha anche confessato di non conoscere il brano e di aver avuto modo di ascoltarla per la prima volta in questa versione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

Accanto al video sono stati taggati i due interpreti ufficiali della canzone. Un’occasione per una collaborazione, ne verrebbe fuori qualcosa di meraviglioso.