Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 gennaio: Salvo non si fida di Marcello

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 gennaio: Gabriella mente a Cosimo, Salvatore decide di non aprirsi con Marcello.

Gabriella e Salvatore si sono baciati. La coppia che da tanto si sta evitando rischia ora di risvegliare sentimenti a lungo sopiti ed alquanto scomodi. La bella stilista sta per sposare Cosimo eppure non riesce a smettere di pensare al suo ex fidanzato, che a quanto pare è ancora innamorato di lei. Nel frattempo Agnese sta affrontando una vera e propria crisi personale: Giuseppe Amato è tornato e le sta rendendo la vita impossibile. Riuscirà la sarta a riconquistare la propria indipendenza o finirà per soccombere al marito?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 gennaio: Clelia scompare nel nulla

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Agnese comincerà gradualmente ad opporsi al marito. La prova di coraggio di Salvatore ha risvegliato in lei quel senso di protezione e quell’orgoglio che non gli permettono ora di piegarsi ai voleri di Giuseppe. Nel frattempo Salvatore, che ha dormito in Caffetteria, rivelerà all’amico Marcello di aver avuto un aspro litigio con il padre, ma non farà parola del bacio con Gabriella. Che il barista tema di rovinare quel rapporto ora così precario? Gabriella, dal canto suo, non riescirà più a trascorrere del tempo con Cosimo senza sentirsi spiazzata e colpevole.

Al Paradiso, Maria si sentirà rincuorata dal fatto che tra Rocco ed Irene non sembri esserci niente di serio.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Clelia si recherà a ritirare delle analisi dopo il recente mancamento avuto al grande magazzino. Con grande sconcerto di Luciano, tuttavia, la donna non farà ritorno.