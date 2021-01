Ilary Blasi e Totti, esce un retroscena shock sulle loro nozze

Esce un retroscena inedito sulle nozze della famosa coppia Ilary Blasi e Francesco Totti, le parole non lasciano dubbi

La coppia è tra le più famose e seguite, hanno tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Francesco Totti e Ilary Blasi sono sposati dal 2005, quindi da 15 anni. Tra le prime coppie formate da calciatore e showgirl ai tempi, oggi invece sono all’ordine del giorno. Tra i due non c’è mai stata una crisi apparente, sono sempre stati innamorati ai massimi livelli.

Sui social dimostrano il loro amore tra scatti romantici e divertenti siparietti casalinghi. Non mancano però le interviste emozionanti in cui raccontano il loro amore. In particolare quella di Totti a Verissimo, quando raccontò la loro storia d’amore e la sua dedica ad Ilary “Sei unica”.

Retroscena inedito sulle nozze dell’ex capitano della Roma e Ilary Blasi

Il loro matrimonio è avvenuto il 19 giugno nel 2005 a Roma. Mandato in onda su Sky a caro prezzo, ma i ricavati sono stati devoluti in beneficienza per volere degli sposi. Ilary ha raccontato però in un’intervista, un retroscena inedito su quel giorno. A quanto pare la conduttrice, incinta del suo primo figlio Cristian, ha avuto la necessità di andare in bagno a fare la pipì nella sagrestia.

Tuttavia indossando l’angelico abito bianco di Armani, per evitare di rovinarlo lo ha tolto completamente. Non poteva rovinare tutto. A causa di questo problemi ha tardato di 30 minuti al suo matrimonio. Difficile immaginarsi quel momento che sicuramente dev’essere stato terrificante per la sposa. Nel giorno più bello che ci sia, la sposa vorrebbe tutto perfetto sotto ogni punto di vista.

Tuttavia non è sempre facile controllare ogni particolare, sopratutto se è un bisogno fisiologico. In ogni caso risolto il problema, il matrimonio è stato un’incanto e i due erano meravigliosi. Nessuno probabilmente ha notato che poco prima l Blasi si era spogliata per fare pipì.