Joe Biden è il 46esimo presidente degli Usa, addio a Melania e Trump

Si sta svolgendo la cerimonia di insediamento del 46esimo presidente degli Stati Uniti: mentre Joe Biden giura solennemente, Melania e Trump lasciano la Casa Bianca

Alle ore 18.00 italiane, mentre in America sono le 12.00, è iniziata la cerimonia di insediamento di Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti. L’Inauguration Day si sta svolgendo con il massimo rigore nei controlli, dati gli spiacevoli episodi avvenuti circa una settimana fa. Mentre in neopresidente giura sulla Bibbia di famiglia, Melania e Donald Trump abbandonano la Casa Bianca, declinando l’invito alla cerimonia di insediamento. “Sono stati quattro anni incredibili“: questo è il commento del presidente uscente, che non ha certamente concluso il proprio mandato nel migliore dei modi.

Joe Biden è il 46esimo presidente Usa, addio a Melania e Trump

L’Inauguration Day che celebra l’insediamento di Joe Biden si sta svolgendo sotto la più stretta sorveglianza. L’intera area che ospita la cerimonia è infatti blindata, a fronte dell’assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Trump, avvenuto circa una settimana fa. Il 46esimo presidente degli Stati Uniti, 78 anni, ha pronunciato il giuramento sulla Bibbia di famiglia.

All’Inauguration Day presenziano ospiti del calibro di Lady Gaga e Jennifer Lopez. Artisti e personaggi del panorama televisivo sono tutti riuniti per dare il benvenuto al nuovo presidente, che è l’uomo più anziano ad aver mai ricoperto questa carica. “La democrazia ha prevalso, aiutatemi a unire l’America“: queste le parole pronunciate dal candidato democratico, vincitore delle scorse elezioni. Nel frattempo, Melania e Trump lasciano la Casa Bianca, declinando l’invito alla cerimonia.

Anche Papa Francesco ha fatto i propri auguri a Joe Biden. Il capo della Chiesa spera che, nel corso del mandato del presidente, ci si adoperi per promuovere la “riconciliazione negli Usa e tra le nazioni del mondo“. Un messaggio di pace e speranza, dopo i disordini provocati da Donald Trump.