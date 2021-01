Justine Mattera, outfit total black super attillato. Bellissima – FOTO

Justine Mattera impegnata in una sessione di allenamento in casa. Sudatissima e bellissima, l’outfit ne risalta il fisico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera, l’amatissima showgirl americana e italiana d’adozione nonché atleta, si allena in casa. Un allenamento super faticoso che si vede dal sudore e dalla dedizione della Mattera. I commenti sono tantissimi per la sportiva che ne apprezzano le qualità. In effetti, come si può notare dal video postato, la sessione di allenamento su rulli è davvero faticoso ma in tanti notano la grinta della bellissima americana. Il video funge altresì da stimolo per i molti che in questo periodo hanno mollato l’attività fisica a causa delle restrizioni. Spesso per trovare la giusta motivazione per allenarsi all’interno delle mura domestiche ci vuole un qualcosa che faccia scattare la molla ed il video della Mattera è sicuramente uno stimolo a prendersi cura di sé.

Justine Mattera, l’outfit ginnico che seduce il web

Justine Mattera nel video appare senza trucco, capelli raccolti e pronta per iniziare l’allenamento. In molti però non hanno potuto fare a meno di notare la bellezza della showgirl acqua e sapone, una pelle bianca bellissima da far invidia alle ventenni e insomma a tutte. L’outfit ginnico inoltre le sta benissimo: non si riesce a vedere molto dal video ma alla fine la Mattera si concede un primo piano ed è possibile notare questo top super attillato a cui ha abbinato dei leggings, anche se potrebbe sembrare una tuta. A prescindere, i muscoli sono in risalto ed il sudore sulla pelle ne accentua la tonicità. Del resto, basta osservare le altre foto sul profilo per ammirare la bellezza senza tempo di Justine Mattera.

Tripudio di like e commenti e tra questi, fioccano anche quelli di Clizia Incorvaia e Jane Alexander.