Katia Ricciarelli e la confessione su Pippo Baudo: “E’ cambiato tutto”

Katia Ricciarelli, in occasione del suo 75esimo compleanno, fa delle rivelazioni inaspettate su Pippo Baudo: “Da quel giorno è cambiato tutto”

La soprano, che ha di recente compiuto 75 anni, si dichiara estremamente soddisfatta della propria carriera lavorativa, ricca di successi e di momenti indimenticabili. Tuttavia, quel che è mancato a Katia Ricciarelli è stata la presenza di un compagno che potesse rappresentare, per lei, l’uomo della vita. Dopo un amore durato tredici anni con il tenore José Carreras, la Ricciarelli, nel 1986, ha sposato il conduttore italiano Pippo Baudo. La coppia, che non ha potuto sperimentare la gioia della genitorialità, ha divorziato nel 2007, dopo ben vent’anni vissuti assieme. Katia ha recentemente svelato in un’intervista gli attuali rapporti con l’ex marito.

Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: “E’ cambiato tutto…”

La soprano non ha nascosto le difficoltà legate al primo periodo della separazione. I rapporti fra la Ricciarelli ed il suo ex marito si erano infatti completamente raffreddati, fino all’incontro avvenuto circa un anno e mezzo fa. I due, ospiti all’Arena di Verona, si sono ritrovati dopo tantissimo tempo, ed hanno messo da parte i vecchi malumori. “Ci siamo salutati… Ci siamo comportati come due vecchi amici che si vogliono bene – ha confessato Katia, aggiungendo – Da quel giorno è cambiato tutto“.

Attualmente, la cantante ed il presentatore sembrano essere estremamente affiatati: si sentono tutti i giorni, ed il legame che li unisce è più forte che mai. Katia ha tuttavia smentito la possibilità di un ritorno di fiamma: “Non torneremo assieme“, ha ribadito categorica, pur felice di aver riallacciato i rapporti con Pippo Baudo.

La soprano si è anche espressa in merito all’argomento “figli”: la cantante, che ebbe un aborto nel periodo del suo matrimonio, non sembra avere rimpianti a tal proposito. “Forse non sarei stata una brava mamma“, ha chiosato con molta schiettezza.