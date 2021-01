Laura Pausini ha condiviso poco fa una bellissima foto su Instagram: molto profondo anche il suo messaggio in didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Laura Pausini è sicuramente una delle cantanti più amate e seguite dal pubblico italiano. La nativa di Faenza stupì fin da subito tutti, vincendo il Festival di Sanremo nella sezione Novità con il brano ‘La solitudine’. La classe 1974 è seguitissima anche sui social network: il suo account Instagram vanta ben 3,4 milioni di followers.

Laura, poco fa, ha deliziato la sua platea condividendo una fotografia meravigliosa. Il suo viso in primo piano fa impazzire tutti, mentre il suo sguardo profondo incanta la platea. Molto profondo anche il messaggio scritto in didascalia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini, outfit da capogiro e décolleté mozzafiato: strepitosa – FOTO

Laura Pausini bellissima in primo piano: da brividi anche il messaggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Polina Malinovskaya, serie di scatti in bikini: curve da infarto in bella mostra – FOTO

Laura ha condiviso poco fa su Instagram una foto favolosa. La bellezza del suo viso illumina il mondo dei social. Gli occhi sono quasi completamente chiusi e il suo sguardo si posa verso terra. “La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori. (Johann Sebastian Bach)“, ha scritto nella didascalia ricopiandola anche in altre lingue. Il post ha già raccolto 32mila cuoricini e numerosi commenti. “La tua musica davvero mi aiuta tanto”, “Oggi ho scelto di farmi un regalone! Ho preso i tuoi CD autografati di Celeste e 200 note”, “Bella Laura”, si legge tra i commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Laura ama far impazzire i suoi followers condividendo foto fantastiche in cui piazza spesso il suo bel visino in primissimo piano.