Loredana Lecciso confessa un cruccio e si pente: “Ho sbagliato con Al Bano, vorrei tornare indietro”

Intervistata recentemente Loredana Lecciso ha confessato di aver condizionato una scelta del marito Al Bano anni fa di cui ancora si pente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Accantonata ormai la nostalgia (canaglia) per la coppia Al Bano e Romina Power, i fan del cantante pugliese si stanno affezionando sempre più alla complicità tra lui e la compagna Loredana Lecciso. I due nelle foto condivise dalla donna su social sembrano inseparabili e felici come non mai.

La conferma arriva da un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo dallo stesso Al Bano: “La mia compagna è straordinaria” a discapito di chi ancora lo vuole insieme alla ex moglie Romina Power.

La famiglia Carrisi ha festeggiato in Puglia la magia di Natale e sono ancora lì al momento come testimoniano gli scatti che Loredana condivide quasi quotidianamente nella sua pagina Instagram. In queste ore però è uscita un’intervista che rivela un cruccio della stessa Loredana, ha un’amarezza che si porta dietro da anni e che coinvolge proprio Al Bano.

LEGGI ANCHE –> Pomeriggio 5, il vero motivo per cui Stefania Orlando ha lasciato Andrea Roncato

Loredana rivela: “Ho sbagliato e sto male per ciò che gli ho fatto…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso, in studio la poltrona è vuota: crisi di pianto

Loredana Lecciso da sempre innamoratissima del marito e con cui ha avuto due figli, Jasmine e Bido, ha però un cruccio verso Al Bano, come ha voluto definirlo lei e che ha voluto rivelare al settimanale Nuovo Tv.

“Ha un conto in sospeso con L’Isola dei Famosi, che ha interrotto a causa mia. Da allora mi è rimasto un cruccio”. Un aspetto che dopo tanti anni lei non è riuscita ancora a mandare giù e che le dispiace ammettere. Il cantante ha partecipato al reality show nel 2005 con la figlia Romina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Sempre al settimanale Loredana ha risposto ad una domanda relativa al GF Vip, e a cuore aperto ha ammesso: “Non lo farei mai. Conosco i miei limiti. Sono una donna riservata e non riuscirei ad avere le telecamere giorno e notte addosso”.