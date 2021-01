Marco Simoncelli oggi avrebbe compiuto gli anni, il ricordo del motociclista

Marco Simoncelli oggi avrebbe compiuto trentaquattro anni, i fan lo ricordano su Instagram e Facebook con messaggi commoventi

Oggi avrebbe compiuto trentaquattro anni e avrebbe emozionato tutti come solo lui sapeva fare, il suo movimento elegante durante la corsa era la sua qualità indiscussa. Stiamo parlando di Marco Simoncelli, il ragazzo morto quel lontano 23 ottobre 2011 che ha lasciato tutti senza parole. L’ex pilota di Moto gp ha perso la vita sul circuito di Sepang in Malesia. Si faceva chiamare Sic, il giovane perse il controllo della sua Honda andando a sbattere e venendo travolto dai due piloti alle spalle. L’impatto fu violentissimo e non c’è stato nulla da fare visto che è morto proprio sul colpo.

Marco Simoncelli: cosa sappiamo dell’ex pilota

Marco Simoncelli è nato nel 1987 a Cattolica e fin da bambino coltiva la sua passione per le moto, la stessa che lo ha reso un campione. A dodici anni è stato proclamato campione italiano, così come nel 2000, anno nel quale ha gareggiato per il titolo europeo conquistando la seconda posizione. A quattordici anni ha preso parte al Trofeo Honda NR, salendo in due occasioni sul podio e al campionato italiano 125 GP. Nel 2006 è passato in classe 250, alla guida della Gilera RSV 250; successivamente gli è stata affidata una RSA 250. Solo un anno prima della sua morte è passato alla Moto Gp, ma in quel gruppo non ha avuto il successo che tutti speravano.

Il suo è stato un addio toccante, vista l’età prematura del ragazzo e l’evento in cui è morto. Il padre è stato per lui il suo punto di riferimento in ogni occasione anche e soprattutto nell’ambito lavorativo.