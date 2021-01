Maria Teresa Ruta: la nuova crisi nella notte con Zorzi ed Orlando

Nella notte la nuova crisi di esasperazione per Maria Teresa Ruta è stata rivelatrice: Si confida con Zorzi e Orlando: lascerà la casa?

La coinquilina del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta, a distanza di pochi giorni dall’ultimo momento di crollo si trova nuovamente in difficoltà. Durante la nuova crisi, avuta nella notte scorsa, in lacrime la showgirl torinese si sarebbe confinata con altri due concorrenti, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, riguardo alle sue probabili intenzioni di voler abbandonare il reality.

Maria Teresa Ruta il nuovo crollo e le sue cause

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Ruta (@mariateresaruta)

Già la scorsa settimana dopo le nomination Maria Teresa aveva sperimentato un crollo non indifferente. La diretta di lunedì pare che le abbia dato il colpo di grazia, Maria Teresa è scoppiata in lacrime ancora una volta mentre si stava confidando con i due coinquilini. Il momento di debolezza ha suscitato in Tommaso una reazione molto amichevole, al pensiero della soubrette di voler “andar via” dalla casa lui risponde prontamente “Sei la nostra highlander!”, della serie non possiamo proprio lasciare che ciò accada.

Dopo aver lasciato trapelare le sue preoccupazioni: il pensiero della mamma lontana, le incomprensioni e l’ennesimo prolungamento del reality, Maria Teresa di scusa per essersi lasciata andare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Ruta (@mariateresaruta)

E’ una situazione in cui si sente sopraffatta dal dolore, lei stessa aggiungerà per spiegare il suo stato d’animo “Non sono lucida”. I suoi ammiratori sperano che la concorrente possa resistere a questo momento difficile e resuscitare dalle sue ceneri più in forma di prima. A meno che il suo volere di lasciare il programma non prevalga ugualmente.