L’attrice italiana Martina Stella è inginocchiata su un letto dalle candide lenzuola in una versione molto provocante: eccola!

Il letto su cui è inginocchiata la bellissima attrice rende ancora più drammatica una scena già molto piccante: Martina ha le gambe leggermente aperte, con indosso solo una giacca sbottonata, un intimo nero coordinato e un tacco dello stesso colore.

Dire che i followers siano impazziti è dire poco: oltre 14.000 mi piace e 560 commenti in un’ora.

I capelli di Martina solo sciolti e lo sguardo è rivolto verso il basso: abbiamo trovato l’ottava meraviglia del mondo!

Martina Stella dice la sua riguardo gli amori nati sul set e svela un retroscena sulla separazione dei genitori

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, Martina Stella dice ciò che pensa degli amori nati sul set, raccontando la sua esperienza: “Io non mi sono mai innamorata sul set, né di registi né di attori. E nemmeno di un produttore. Comunque, nel caso, per me è più affascinante la troupe. Forse anche per una questione di principio. Non mi piace l’idea dei rapporti d’amore che in mezzo e sullo sfondo hanno l’esercizio e il fascino del potere“.

Successivamente svela un retroscena sulla separazione dei suoi genitori: “Penso che le coppie non debbano rimanere insieme nelle situazioni di crisi”.

E ancora: “I miei credevano che separandosi ci avrebbero fatto soffrire, invece, per quanto mi riguarda, quando si sono divisi è stato un sollievo“.