Matrimonio a prima vista: le coppie formate stanno ancora insieme? Scopriamolo

Matrimonio a prima vista. Hanno resistito le coppie formatesi grazie all’insolito programma televisivo di Real Time? Scopriamolo

La trasmissione Matrimonio a prima vista (in onda sul canale Real Time) offre decisamente degli spunti di riflessione sociologici riguardo l’amore o, per meglio dire, la volontà esasperata di iniziare una vita coniugale.

Il format si basa sull’esperienza di sei persone che non si conoscono tra loro, le quali vengono accorpate in tre coppie. Si vedranno per la prima volta solo il giorno del loro matrimonio, un’unione reale dal concreto valore legale. Le loro vicende vengono seguite da tre esperti: un sociologo, uno psicoterapeuta e una sessuologa.

Sarebbe necessario indagare sul bisogno indotto di trovare per forza una moglie o un marito da parte di questi coraggiosi volontari e sull’incapacità odierna di rimanere da soli, come se fosse la cosa peggiore del mondo, quando in realtà è ben più difficile e degno di biasimo stare forzatamente con la persona sbagliata. In questo caso peggio, si parla addirittura di uno/a sconosciuto/a.

Matrimonio a prima vista. Che fine hanno fatto le coppie che hanno partecipato?

La prova del tempo sembra confermare che non basta un’effimera conoscenza e un esperimento che dura 5 settimane per far iniziare una relazione stabile. Andando a ritroso fino alla prima edizione, solo una coppia è ancora unita in matrimonio.

Spesso la responsabilità della situazione è affidata ai telespettatori unicamente alle capacità degli esperti di associare tra loro i partecipanti del programma. Sono Fabrizio Quattrini, Mario Abis e Nada Loffredi. In realtà i sentimenti sono la variabile più imprevedibile che ci possa essere, una relazione basata solo su deduzioni razionali è probabile che fallisca.

Della stagione passata nessuno si è salvato. Giorgia e Luca sembravano affiatati ma si sono lasciati in malo modo. Nicole Soria aveva sposato tramite la trasmissione Andrea Ghiselli ma è stata protagonista di un colpo di scena. Ha iniziato, infatti, una relazione con Marco Rompietti che nella scorsa edizione di Matrimonio a prima vista aveva sposato Ambra. Gianluca si è fidanzato con una ragazza e vive a Copenaghen. Sitara, invece, ha avuto una storia proprio con l’ex marito di Nicole, il già citato Andrea. Tanti rimpasti, ma anche se gli esperti avessero accoppiato loro fin dall’inizio, non sarebbe durata. La loro relazione ha avuto vita breve.

Dobbiamo tornare indietro fino alla seconda edizione per trovare gli unici due “fidanzati per caso” che stanno ancora insieme. Francesca e Stefano, uniti in matrimonio tramite il format televisivo, sono ancora marito e moglie.