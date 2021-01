Michelle Hunziker bellezza infinita, la FOTO di prima mattina

Michelle Hunziker manda ai fan un buongiorno diverso dal solito: una riflessione che accompagna la foto su Instagram

Tutti la conoscono come una persona solare, brillante e mai banale. Con il suo modo di fare ha conquistato negli anni fiducia del pubblico italiano che la segue in ogni occasione. Stiamo parlando di Michelle Hunzker, conduttrice e attrice e ex modella svizzera. Oggi oltre che una donna dello spettacolo è anche una mamma e moglie meravigliosa. Aurora è la prima figlia avuta dal matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti. Le due sono molto legate, la giovane è pronta a seguire le orme della madre ed è sempre a lavoro sui social e in tv. Sole e Celeste sono le piccole della famiglia Trussardi, avute dall’attuale matrimonio con l’imprenditore di moda.

Michelle Hunziker: FOTO senza precedenti su Instagram

Michelle Hunziker ha stupito i fan con la sua ultima foto pubblicata su Instagram dove ha espresso una sua riflessione. Non tutti infatti la conoscono sotto questo punto di vista, per molti è la conduttrice ironica e spensierata, ma anche lei spesso si ferma e si lascia andare. “Più vado avanti e più mi rendo conto di una cosa fondamentale per me e penso per tutti noi -scrive – l’importanza della STABILITÀ. Lo vedo anche nella mia vita”.

“Ho combattuto per la mia indipendenza e per la mia libertà individuale, mettendo sempre tante pedine sulla mia scacchiera”. Continua la conduttrice. Molti fan condividono il suo pensiero tanto che alcuni hanno interagito con Michelle creando un confronto. La donna con questo post è andata oltre, ancora una volta si è resa unica.