Michelle Hunziker: la confessione indicibile della conduttrice

La carismatica conduttrice Michelle Hunziker cede ad una confessione indicibile: svela cosa accade quando non riesce a resistere.

Un carisma indiscusso ed una simpatica travolgente sono le doti più evidenti della bellissima conduttrice di origini svizzere Michelle Hunziker. Pare che nelle ultime ore la showgirl abbia fatto una confessione utilizzando i suoi profili social ed abbia espresso un suo desiderio altamente recondito. C’è qualcosa a cui Michelle non sa come resistere, ed è arrivato il momento di svelare di cosa si tratta.

Michelle Hunziker esclama: “non posso resistergli!”

Dopo aver portato a termine la sua avventura con il talent show di All Together Now, Michelle si gode i tipici piaceri della vita familiare tra le mura della sua confortevole dimora. Nelle ultime ore il suo seguitissimo profilo Instagram ha registrato una visibile impennata di visualizzazioni, il tutto è stato dovuto ad un video postato da lei e contenente una sorprendete rivelazione.

“Non posso resistergli“, sarebbe stata l’esclamazione di Michelle nei confronti di una grande tentazione. Si tratta però di un desiderio sì tangibile ma contaminato dalla sua sempre presente ironia. L’oggetto in questione è l’emblema del famoso biscotto francese dal nome Macaron.

Ebbene la conduttrice è una golosa quando si tratta di Macaron e nel divertente video spiega brevemente come lei non sappia resistere a contenta bontà. Mostrandosi nell’esilarante degustazione di dolciumi, Michelle diviene così la protagonista di moltissimi aneddoti divertenti condivisi nei commenti da parte dei suoi ammiratori.