Miriam Leone, sul piedistallo con uno spacco di gonna da star: bellezza di prima classe – FOTO

Miriam Leone cattura l’attenzione dei fan con un vestito chic ed elegante, mentre si innalza sul piedistallo in formato star: da brividi

La vincitrice della 69esima edizione di Miss Italia, Miriam Leone è tornata per un attimo indietro nel tempo, quando era invischiata in diverse “prove del nove” per testimoniare a tutti, una bellezza divina e incantevole. Non a caso, il cast di produzione della Rai ha scelto l’immagine di Miriam, come “professoressa” del fascino più notevole. Il tutto caratterizzato da uno charme e una signorilità unici nel loro genere.

Grazie a questi ingredienti si è anche ritagliata un posto nel mondo dello spettacolo, sotto i riflettori del grande cinema. Protagonista di pellicole mozzafiato come “1992”, “Non Uccidere” e “La Dama Velata” con Lino Guanciale sugli scudi.

Il “totem” professionale di Miriam però non finisce quì, in quanto l’ex modella italiana ha fatto capire di essere interessata a lanciare la propria fama di celebrità sui social network. Dove al giorno d’oggi ha riscosso un’enorme quantità di appeal e approvazione

Miriam Leone sale in “cattedra” con un fascino accattivante

La regina della moda e del mondo dello spettacolo italiano, Miriam Leone è salita ancora una volta in “cattedra” con una bellezza sublime che solo poche possono vantare al giorno d’oggi. Il resto è tutta “farina del proprio sacco”, che lascia spesso trasparire durante le performance da attrice di fama e personalità.

Come se non bastasse, Miriam ha perfezionato col tempo la visibilità e la notorietà del suo nome con l’iscrizione ai social network. E in particolare su Instagram, dove già abbonda di likes e approvazioni. Ben 1,3 milioni di ammiratori tra backstage mozzafiato e pose divine per “Vanity Fair Italia“.

Oggi, la “Leonessa” del web è tornata a far parlare di sè, indossando un abbigliamento molto fashion ed elegante di color rosa. Ma ciò che ha sorpreso di più i fan è uno spacco di gonna mozzafiato, mentre “domina” con il suo fascino incontrastato sul “piedistallo” della bellezza più affascinante.

Insomma, la “Regina” dello spettacolo e del grande cinema ha colpito ancora una volta i suoi ammiratori nel profondo del cuore. E voi cosa ne pensate della “passerella immobile” della 35enne catanese?