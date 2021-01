Miriana Trevisan grintosissima e sensuale, lo sfogo della showgirl contro la difficile situazione: messaggio di battaglia al coronavirus

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Il successo televisivo di Miriana Trevisan, fin dagli anni 90, ha attraversato varie epoche. Un fascino davvero intramontabile, anche ora che la showgirl si avvicina ai 50 anni, che compirà alla fine del 2022. Nell’era dei social network, continua a essere molto seguita e ad essere un personaggio tra i più apprezzati, specialmente su Instagram. La sua bellezza e la sua sensualità sono indiscutibili, insieme al carattere che da sempre l’accompagna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Miriana Trevisan illegale, a cavalcioni sul divano e pancia scoperta – FOTO

Miriana Trevisan, scollatura prorompente e grinta da vendere: ci mette la faccia e ‘avverte’ il coronavirus

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Miriana Trevisan gira per la città: fisico da sballo e il dettaglio che non sfugge – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Un carattere che la porta oggi a esprimersi in maniera forte e a reagire a modo suo contro l’emergenza che stiamo vivendo. Una dichiarazione d’intenti, una vera e propria ‘sfida’ al coronavirus. Mandato esplicitamente a quel paese con tanto di hashtag e con una didascalia bellicosa. “Il mio sguardo ti sfida? Sì – scrive – L’unico velo che porto è la prudenza? Sì. Non riuscirai a sbiadirci”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Uno sguardo infuocato ben visibile nonostante il filtro in bianco e nero della foto. Con un dettaglio sensuale che non può mai mancare: la scollatura di Miriana accende i sensi e urla forte la voglia di vita che c’è in tutti noi.