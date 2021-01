Riconoscete questo ragazzo? Oggi è un noto politico americano – FOTO

Riconoscete questo giovane ragazzo vestito di rosso? Aveva solo 22 anni: oggi il più importante politico americano del momento.

Stati Uniti D’America, 1964. Se non riconoscete il personaggio raffigurato nell’immagine sovrastante, non fatevene una colpa: la sua fisionomia è molto cambiata dal giorno in cui fu scattata questa foto. All’epoca aveva 22 anni ed era prossimo alla laurea in Scienze Politiche. Di lì a poco si sarebbe specializzato in legge, per poi essere ammesso a tutti gli effetti all’Albo degli avvocati ed iniziare ad esercitare la professione. Circa dieci anni più tardi, avrebbe avuto inizio la sua carriera politica come Senatore del Partito Democratico per lo Stato del Delaware. Da allora la sua carriera politica sarebbe stata tutta in salita, ma la notorietà sarebbe giunta solo in tempi recenti.

Statu Uniti, gli scatti di famiglia del neo-eletto Presidente americano