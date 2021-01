Paolo Bonolis: “sono fiero di te”, il gesto d’amore a Sonia Bruganelli

La bellissima dedica di Paolo Bonolis alla moglie Sonia Bruganelli, poi festeggiano assieme il suo ultimo traguardo.

La produttrice Sonia Bruganelli e moglie del celebre conduttore Paolo Bonolis sta per raggiungere un considerevole traguardo. A partire da febbraio andrà in onda la rubrica dedicata al suo nuovo progetto, e Paolo ha colto l’occasione per complimentarsi pubblicamente con lei e rivolgerle delle emozionanti parole d’incoraggiamento. Anche lui tra poco più di un mese riprenderà le redini della sua trasmissione, Avanti Un Altro. Il 2021 per la coppia sembra iniziare in maniera fortuita.

Paolo Bonolis l’amore e la stima verso Sonia Bruganelli

I libri di Sonia sarà il titolo della sua rubrica in onda su TimVision, durante la quale si dedicherà ad intervistare una serie di scrittori dei romanzi al momento più in voga. All’emozione per la nuova sfida si accompagnano i commenti premurosi del marito, che porge a Sonia i suoi complimenti direttamente sul suo profilo Instagram.

“Stai per iniziare una nuova avventura ed io sono fiero di te @soniabrugi … anche perché il libro che hai in mano è il migliore“. Queste sono state le parole di Paolo in sostegno alla nuova ed entusiasmante esperienza. Lo stesso Bonolis ha recentemente scritto un libro Perché parlavo da solo editato dalla casa editrice italiana Rizzoli.

Si tratta di un diario in cui il suo autore oscilla tra come sempre con il suo modo comico e drammatico di vedere il mondo. Un viaggio interiore di una qualche profondità che però riesce a catturare l’attenzione del lettore grazie anche ad i suoi risvolti puntati tutti sulla leggerezza.