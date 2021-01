Il Paradiso delle signore cambia tutto: grande sorpresa per i telespettatori

Il Paradiso delle signore arriva con una bella notizia per gli appassionati. Sarà necessario rimanere attaccati alla televisione

Gli sconvolgimenti del palinsesto in Rai non coinvolgono solo Alberto Matano. Il presentatore si ferma oggi per dare spazio al tg1 che seguirà l’insediamento di Joe Biden. Ma non dobbiamo dimenticare anche gli accadimenti politici di casa nostra con lo strappo dato da Matteo Renzi al governo. Voto di fiducia in Parlamento e Senato che in questi giorni hanno avuto la meglio su tutto.

E così lunedì scorso non solo È sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici e Oggi è un altro giorno di Serena Bortone si sono fermati ma anche l’amatissima soap opera Il paradiso delle signore.

Stop per la produzione record di ascolti che ha dovuto fare spazio all’informazione politica. I fan più assidui hanno dovuto fare a meno di una messa in onda ma a breve potranno recuperare. Per loro una bella sorpresa dal palinsesto Rai.

Il Paradiso delle signore, un doppio appuntamento

Bella notizia per i fan de Il Paradiso delle signore che possono recuperare l’episodio perso di lunedì scorso. Venerdì è il gran giorno: la Rai trasmetterà un doppio appuntamento. Il 22 gennaio andranno in onda dunque due puntate ritornando così allo standard settimanale con la trasmissione di cinque episodi.

Quando andranno in onda? Con un orario leggermente variato per evitare sconvolgimenti di palinsesto per gli altri programmi. Il paradiso delle signore così per venerdì cambia orario: alle 15.30 il primo episodio e alle 16.10 il secondo, sempre su Rai1.

Come sempre nella soap non mancheranno i colpi di scena tra amori e decisioni in corso. Gabriella ed i suoi sentimenti per Salvatore che non si fermerà e continuerà a portare avanti la decisione di sposare Cosimo.

Agnese, invece, non cederà il passo alle sottomissioni del marito Giuseppe e farà arrabbiare non poco il figlio. E poi non mancheranno le vicende di Clelia, Luciano, Vittorio e Beatrice.