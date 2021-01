Raffaella Fico, vestitino aderente e fisico da favola | Bellissima – FOTO

Raffaella Fico ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram: il vestitino aderente esalta il suo fisico da favola

Raffaella Fico è una delle showgirl più affascinanti d’Italia. La giovane, nativa di Cercola, in provincia di Napoli, ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo quando, nel 2008, fece il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Dopo la partecipazione al reality show, Raffaella ha vestito i panni di inviata nel programma Lucignolo e quelli di coloradina nella trasmissione Colorado.

Successivamente la showgirl è stata di nuovo concorrente di un reality show. Si è trattato de L’Isola dei Famosi. Poi per lei è stata la volta di Tale e Quale Show, programma in onda in prima serata su Rai 1. Insomma, per la bella napoletana è stato un successo dietro l’altro in televisione. Anche al di fuori della tv però, Raffaella è decisamente apprezzata.

Raffaella Fico incanta il popolo del web | Fan a bocca aperta – FOTO