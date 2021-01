Rai, clamoroso: si ferma Alberto Matano

Alberto Matano e La Vita in diretta oggi non vanno in onda. è lui che lo ha annunciato e ha spiegato anche il perché

La Rai nella tormenta dei fatti politici. L’emittente nazionale sta seguendo con molta attenzione gli accadimenti di questi giorni narrando passo dopo paso, in diretta, i risvolti di questa crisi di governo in atto. E così c’è chi ne paga le conseguenze. Si tratta di Alberto Matano e della sua La vita in diretta che si sono dovuti fermare.

Amaro rivolto per i telespettatori più accaniti del programma pomeridiano che per ben due giorni hanno potuto vedere solo una versione short de La vita in diretta, interrotta poi dalle consultazioni parlamentari in corso.

E per oggi c’è un altro risvolto ancora più forte. Il programma di Alberto Matano si ferma del tutto e non andrà in onda. Il motivo? Lo ha annunciato proprio lui ieri durante l’ultima diretta.

Alberto Matano oggi non va in onda, il perché

La vita in diretta si ferma. Giorno di riposo per Alberto Matano che oggi non andrà in onda. Cambiano i palinsesti in Rai per una motivazione ben precisa.

“Domani non siamo in onda perché c’è Emma D’Aquino, speciale Tg1 sull’insediamento di Joe Biden” ha annunciato ieri il presentatore prima di chiudere la brevissima parentesi del programma. E così il Tg1 seguirà tutti i risvolti politici americani.

Quando rivedremo La vita in diretta? Domani “sempre alle 17” come lo stesso Matano ha annunciato ieri che spera di ritrovare un’edizione quantomeno normale e mettere da parte quanto di traballante c’è stato nei giorni passati.

Il motivo degli stravolgimenti era più che chiaro ma il giornalista ha voluto ribadire: “C’è uno slittamento del risultato delle votazioni in parlamento, quindi anche noi siamo stati ballerini nella messa in onda”.

E così si spera che tutto domani possa tornare alla normalità sempre che Conte e la situazione di governo non ci riservino qualche altra sorpresa che urge di essere seguita in diretta.