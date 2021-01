Riconoscete la bambina in FOTO? Incredibile che sia lei

Osservate la foto. Riconoscete una delle donne più eleganti di sempre da uno scatto in cui era bambina? Scoprite di chi stiamo parlando

La bambina rappresentata in foto è oggi una delle donne più ammirate e conosciute del mondo intero. Inglese, classe 1982, è nata a Reading, una città a pochi chilometri da Londra. E’ figlia di due ex assistenti di volo della British Airways. Successivamente crearono una piccola impresa che vendeva materiale per le feste, rendendoli imprenditori di successo.

Ha un fratello e una sorella più piccoli di lei, quest’ultima è divenuta molto popolare, suo malgrado, per il perfetto fondoschiena messo in risalto da un vestito chiaro durante un evento in cui era la maggiore la vera protagonista.

Da giovane il nostro “personaggio misterioso” ha frequentato l’ Università di St. Andrews. La sua vita da studentessa ha preso una svolta inaspettata quando ha fatto l’incontro che le ha cambiato l’ esistenza per sempre. La sua è una storia ha molto in comune con le favole antiche. Una ragazza proveniente dalla borghesia, con radici più lontane nel tempo che affondano nella classe operaia, incontra un principe, uno vero, e se ne innamora. Il resto è storia.

