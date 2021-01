Rosa Perrotta stuzzica i suoi follower con tre foto magnifiche. Vestito in lana a collo alto ma il reggiseno non c’è, da svenire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

Rosa Perrotta sfoggia un nuovo look su Instagram e ci regala un nuovo momento di gioia. La bella influencer ci racconta qualcosa delle sue giornate milanesi e anche se è un po’ giù di morale lo spettacolo per gli occhi non manca mai.

Sì Milano, avete capito bene. Per chi non lo sapesse Rosa con la sua famiglia si è trasferita da non molto nel capoluogo lombardo. Una scelta fatta per conciliare famiglia e lavoro, lasciando a malincuore la Campania, la sua terra, alla quale è molto legata. Gli impegni di lavoro erano sempre più frequenti e stufa di fare sempre avanti e indietro, con o senza il piccolo Dodo a seguito, ha deciso insieme al suo Pietro di trasferirsi.

Trasloco tutto documentato via social con tanto di condivisione della nuova casa. Tutto piuttosto normale fino ai principi di dicembre quando i più attenti avranno notato la pesante assenza del suo compagno. Le cose non andavano bene ma ora pare che la questione sia rientrata.

Rosa Perrotta stuzzica con tre foto, da svenire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

Rosa Perrotta è forte e la forza gliela dà soprattutto il suo piccolo, Dodo come lo chiama lei, il figlio di oltre un anno avuto proprio da Pietro Tartaglione. E proprio a Dodo lei dedica il suo ultimo post. Parte dal grigiume di Milano per spiegare come le sue giornate siano riempite di sole e luminosità dal suo piccolo.

Di grigio vestita e con l’umore un po’ a terra Rosa dice di sentirsi proprio nel pieno mood milanese: “oggi un po’ così – scrive a corredo del suo post con tre foto – Poi guardo Dodo e mi riprendo. Lui è la mia benzina in questo momento buio. Voi? Qual è la vostra “cosa bella” che in questo momento vi dá la forza di pensare positivo?” chiede ai suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

Ed il popolo del web si scatena commentando sotto le sue tre foto che la mostrano sì triste e un po’ cupa ma come sempre bellissima. Abito in lana a collo alto, scollo a goccia di lato e soprattutto forme in bella vista. Rosa non indossa il reggiseno e i suoi follower si infiammano.